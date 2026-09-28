66 детей из Орехово-Зуевского округа и Шатуры пройдут оздоровление

Дети из Орехово-Зуевского округа и Шатуры получат 66 бесплатных путевок на оздоровительный отдых во время осенних каникул, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

Бесплатные путевки предназначены для детей из малообеспеченных и многодетных семей, детей одиноких родителей и участников специальной военной операции, детей-инвалидов, а также детей, оставшихся без попечения родителей.

Во время осенних каникул 40 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, отправятся в детский оздоровительный центр «28 Панфиловцев» Волоколамского района. Еще 17 школьников, в том числе дети участников спецоперации, пройдут оздоровление в комплексе «Литвиново» Наро-Фоминского района.

Для оформления бесплатной путевки родителям или законным представителям нужно подать заявление через портал «Госуслуги» либо обратиться в МФЦ. Также потребуется медицинская справка по форме № 079/у, которую выдает педиатр.

Инициативы по нацпроекту «Семья» помогают родителям чувствовать себя увереннее и строить планы на будущее. Разработана комплексная система помощи. Например, многодетные родители могут рассчитывать на льготы при оплате ЖКХ, бесплатное питание в школах, проезд, посещение спортивных и культурных учреждений, а также федеральные и региональные выплаты.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил проработать вопрос доступности детского отдыха для членов семей участников специальной военной операции на Украине.

«Семья должна понимать, куда она отправит ребенка, с кем она отправит ребенка и за сколько. Если это сколько не по карману, то здесь должны включиться мы и предусмотреть соответствующие льготы и компенсацию. <...> Мы не имеем права разочаровать семьи, чьи отцы сегодня исполняют государственный, служебный, опасный для жизни, связанный с риском, долг», — сказал Воробьев.