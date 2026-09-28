Серпуховский музей проведет занятия для школьников на каникулах

Серпуховский историко-художественный музей с 3 октября проведет для детей и подростков экскурсии и мастер-классы во время школьных каникул, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

3 октября в 12:00 музей проведет интерактивную программу «Керамическая плитка». Участники создадут работу, которую смогут забрать с собой. Возрастное ограничение — 12+. Детская экскурсия «Картинная история» по выставке «Боги и люди. От мифа к истории» пройдет 3, 7 и 10 октября в 13:00. Дети познакомятся с историей и живописью в игровой форме. Возрастное ограничение — 6+.

4 и 11 октября в 11:00 в комплексе на Сенной, бывшем Музее печати, пройдут занятия, посвященные истории печатной культуры Серпухова. Участникам покажут типографию. 8 октября в 13:30 в особняке купцов Мараевых состоится игровая экскурсия «В поисках вдохновения, или Дело о пропавшем внуке»: детям предложат разгадать музейную загадку. Обе программы рассчитаны на посетителей от шести лет.

9 октября в 13:30 на мастер-классе «Тарелка из глины» участники узнают о народных художественных промыслах и попробуют лепить. 10 октября в 12:00 на занятии «Мезенская роспись» детям расскажут о промысле Русского Севера и предложат расписать фигурку. Возрастное ограничение обеих программ — 6+. Билеты доступны на сайте Серпуховского историко-художественного музея.

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