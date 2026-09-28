Отделались эссе с извинениями: студенты в США 7 часов насиловали жертву

Бывшая студентка Корнелльского университета подала иск против вуза и семи студентов, обвинив их в изнасиловании. По ее словам, в октябре 2024 года ее накачали алкоголем и наркотиками, после чего семеро членов братства Chi Phi насиловали ее в течение семи часов. Университет отчислил только двоих, остальным предложили написать покаянное эссе.

Изнасилование произошло в октябре 2024 года, но известно о нем стало только сейчас — после того, как анонимная жертва подала иск. На тот момент девушке было 20 лет. После вечеринки она зашла в гости к другу, который жил в доме студенческого братства Chi Phi.

Двое членов братства предложили ей секс, но получили отказ. Тогда ее заставили употребить наркотики и алкоголь и изнасиловали. Затем один из парней отправил сообщение в группу в Snapchat о том, что в доме есть девушка, готовая к сексу. После этого пришли еще пять студентов. Насилие продолжалось с часу ночи до шести утра, пока девушка не потеряла сознание.

Корнельский университет провел внутреннее расследование. По словам адвоката пострадавшей, лишь двое насильников были отчислены. Остальных временно отстранили от лекций и семинаров и заставили написать покаянное эссе. Сама жертва в итоге отчислилась из вуза.

Окружной прокурор заявил, что ведомство провело «тщательную проверку», но не нашло необходимых доказательств. Официальные обвинения ни одному из парней не предъявили. После огласки в СМИ прокуратура Нью-Йорка возобновила расследование. Деятельность братства Chi Phi в вузе приостановлена.

История приобрела огромную популярность. Блогеры и знаменитости требуют привлечь нападавших к ответственности. Жертву поддержала актриса Флоренс Пью, получившая признание за роли в независимых драмах, а также ставшая известной благодаря участию в крупных голливудских проектах, включая киновселенную Marvel.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.