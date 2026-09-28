«Иванушки» планируют выступить в «Лужниках» в следующем году

Группа «Иванушки» планирует в следующем году выступить в московских «Лужниках». Об этом солист Кирилл Андреев рассказал в интервью проекту «Нетленка», сообщает «Абзац» .

В беседе с Туттой Ларсен Андреев отметил, что группе нужна хорошая реклама будущего концерта. Музыканты уже готовят материал для выступления.

«В следующем году, дай Бог. В следующем году, потому что нужна хорошая реклама. Материал у нас музыкальный есть. Надеюсь, что будут новые песни», — сказал Андреев.

По словам певца, ветераны поп-сцены вновь популярны у молодежи. В качестве примеров он привел группу «Руки вверх!», которая снова находится на пике славы, и воссоединившийся коллектив «Тату».

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