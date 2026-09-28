Подросток жестоко избил сверстника из-за девочки в Лесосибирске

Подросток в Лесосибирске напал на сверстника, вступившись за свою подругу, сообщает Kras Mash .

По предварительным данным, девочка сказала приятелю, что ее толкнул один из парней. Боец решил заступиться за подругу.

Он нашел обидчика девочки и жестоко избил его. Видео расправы появилось в Сети. В кадре подросток роняет оппонента на землю и жестоко избивает его кулаками, нанося один удар за другим.

Следком возбудил уголовное дело по статье «Хулиганство».

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.