Подросток жестоко избил сверстника из-за девочки в Лесосибирске
Подросток в Лесосибирске напал на сверстника, вступившись за свою подругу, сообщает Kras Mash.
По предварительным данным, девочка сказала приятелю, что ее толкнул один из парней. Боец решил заступиться за подругу.
Он нашел обидчика девочки и жестоко избил его. Видео расправы появилось в Сети. В кадре подросток роняет оппонента на землю и жестоко избивает его кулаками, нанося один удар за другим.
Следком возбудил уголовное дело по статье «Хулиганство».
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