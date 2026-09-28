Женщины от 40 лет проходят маммографию без направления в Коломне

Женщины от 40 лет с 28 сентября могут пройти маммографию в Коломенском перинатальном центре без направления и предварительной консультации акушера-гинеколога. На исследование нужно записаться заранее, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В Коломенском перинатальном центре с 28 сентября действует акция, которая позволяет пройти маммографию без направления и предварительной консультации акушера-гинеколога. Упрощенный порядок ввели, чтобы сделать исследование доступнее. Оно помогает выявлять изменения в молочной железе, в том числе мастопатию, фиброаденому и рак на ранней стадии.

«По результатам пройденных исследований все пациентки с выявленными патологиями будут проконсультированы специалистами и при необходимости направлены к маммологу и онкологу. Им будут назначены УЗИ и дополнительные анализы», — рассказал заведующий женской консультацией центра Илья Грознов.

Перед исследованием нужно обновить данные в медицинской карте, включая номер мобильного телефона, чтобы сотрудники центра могли связаться с пациенткой. Маммография показана женщинам с 40 лет. Если менопауза не наступила, исследование проводят до 12-го дня цикла.

Записаться можно по телефонам регистратуры +7 (496) 619-36-11 и +7 (496) 619-36-12. С собой нужны паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Адрес: Коломна, ул. Дзержинского, д. 25, консультативно-диагностическое отделение, подъезд 3. Вход со стороны ул. Чкалова.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.