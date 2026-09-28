Бизнес Подмосковья может получить до 200 тыс руб на места для инвалидов

Работодатели Подмосковья могут получить субсидию до 200 тыс. рублей на оснащение рабочих мест для инвалидов I и II групп и ветеранов боевых действий с инвалидностью, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

Субсидия покрывает расходы на оборудование рабочих мест для инвалидов I и II групп, а также ветеранов боевых действий с инвалидностью.

«Создание доступной среды — это социальная ответственность. Мы понимаем, что оснащение рабочего места для сотрудника с инвалидностью требует от бизнеса расходов. Субсидия в размере до 200 тысяч рублей позволяет работодателю оборудовать рабочее место всем необходимым», — рассказал министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.

На средства субсидии можно купить технику и мебель, необходимые для работы. Сделать это можно до приема сотрудника или в течение трех месяцев после. Работодателю нужно определить потребность в оснащении рабочего места, получить консультацию у специалиста министерства социального развития Московской области Марии Саломатиной по телефону +7 (498) 602-26-50 (доб. 547-65) и приобрести оборудование, сохранив подтверждающие документы.

Затем нужно подать заявление с документами в Кадровый центр Подмосковья. После рассмотрения заявления комиссией центра сведения передадут в Социальный фонд России для выплаты субсидии.

Государство активно разрабатывает и поддерживает меры по содействию занятости населения по нацпроекту «Кадры». Например, благодаря господдержке каждый год планируют быстро и качественно готовить по важным для экономики специальностям около 104 тысяч человек. Прежде всего тех, кому найти работу сложнее — людей предпенсионного возраста, безработных, женщин с детьми дошкольного возраста.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что главной задачей уникального центра постинтернатного сопровождения слепоглухих граждан в Сергиевом Посаде является обучение воспитанников рабочим профессиям, чтобы люди «не потерялись в жизни».

«Они смогут стать программистами, художниками по дереву, швеями, поварами, кухонными рабочими, плотниками, мастерами по обработке цифровой информации, изготовителями свечей, мыла, художественных изделий из керамики. Для этого организовали 10 мастерских для профобучения, заключили договоры на практику на производствах Сергиева Посада и у партнеров центра — Сбер, Билайн, «Исток-Аудио», — заявил Воробьев.