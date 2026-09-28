Андрей Воробьев представил врип главы Балашихи

сегодня в 13:14

«Я хотел бы представить Лукичева Сергея Игоревича. Сергей Игоревич, мы с вами встречались, вы давно работаете на муниципальной службе, с 2014 года», — сказал Воробьев во время совещания с руководящим составом правительства региона и главами муниципалитетов.

Лукичев поблагодарил губернатора за оказанное доверие и добавил, что продолжит работать по намеченной региональной и муниципальной повестке.

«Желаю вам успехов. Балашиха активно развивается, и это требует максимального погружения в процесс, уверен, вы это понимаете», — сказал Воробьев.

Пост главы Балашихи раньше занимал Сергей Юров, который перешел в Государственную думу.

Ранее Мособлдума официально объявила результаты выборов депутатов Мособлдумы VIII созыва. Голосование проходило с 18 по 20 сентября. По его итогам мандаты распределились между пятью партиями.

Больше всего мест получила «Единая Россия» — 39 мандатов. КПРФ провела в парламент 5 депутатов, ЛДПР — 3. Еще 2 мандата достались «Новым людям», а «Справедливая Россия» получила 1 мандат.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.