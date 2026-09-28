Воробьев представил Лужецкого на посту врип главы Сергиево-Посадского округа

«Оксана Владимировна Ероханова переходит на новый участок работы, также хотел поблагодарить вас за работу. Своим распоряжением я предложил на должность главы Алексея Владимировича Лужецкого. Он возглавит Сергиево-Посадский городской округ, у него большой опыт работы и в „Росатоме“, и в Ростехнадзоре, и на земле», — сказал Воробьев.

Ероханова сообщила, что покидает пост главы округа и обратилась со словами благодарности к коллегам. Она отметила, что Сергиев Посад — это не просто место работы, это ее Родина.

«Особые слова благодарности губернатору Московской области Андрею Юрьевичу Воробьеву, правительству региона, Совету депутатов за поддержку и слаженную работу», — написала Ероханова в Telegram-канале.

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