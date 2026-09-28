Психиатр Шуров объяснил, почему Самойлова скрывала поведение Джигана

Настоящее имя Джигана — Денис Устименко-Вайнштейн. По мнению Шурова, Самойлова старалась поддерживать образ идеальной семьи и скрывать проблемы в отношениях.

«Джиган — зависимая, неуправляемая и неустойчивая личность. Самойлова — созависимый и гиперконтролирующий человек, рисующий картинку идеальной семьи. Можно сказать, что они друг друга нашли, как ключ и замок. Дети будут работать с психологом очень глубоко, потому что они тоже травмированы. По сути, мама воспроизвела ту ситуацию, в которой жила сама. Папа — алкоголик, росла в таких условиях. И тут никакими деньгами и глянцем это не исправить. В рамках своего поведения она старалась не выносить сор из избы, все контролировать и испытывать вину, когда зависимый срывается. Джиган, по сути, был пятым ребенком при ней — неуправляемый качок-дурачок», — пояснил Шуров.

Ранее Самойлова заявила, что опасается за свою безопасность, хотя Джиган находится в реабилитационной клинике. По ее словам, он может покинуть ее в любое время, не завершив лечение.

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