HR-эксперт предупредил об опасности откровений с начальником

Сотрудникам не стоит делиться с начальством подробностями частной жизни: такую информацию могут использовать против них, сообщает «Абзац» .

HR-эксперт Гарри Мурадян посоветовал работникам соблюдать профессиональную дистанцию с руководством. По его словам, обсуждать личную жизнь, слухи и доверенные по работе сведения не следует.

«Нежелательно делиться интимными подробностями, личной жизнью, сплетнями или слухами. Нельзя обсуждать какие-то секреты и конфиденциальные документы, которые вам вверили в рамках служебной работы, особенно если прямой запрет пришел от вышестоящего начальства», — отметил Мурадян.

Эксперт предупредил, что излишняя откровенность может навредить сотруднику при рабочих спорах или решении карьерных вопросов.

«Чревато это тем, что в какой-то момент полученными сведениями будут злоупотреблять. Будут знать вашу уязвимость и, например, начнут давить на нее либо шантажировать вас этим. Это очень плохо, так делать ни в коем случае не надо», — добавил Мурадян.

Ранее психолог Александра Миллер рассказала «Абзацу», что привычка оставаться на связи с руководством после смены может привести к хроническому стрессу, выгоранию и серьезным психосоматическим расстройствам.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.