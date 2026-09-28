Мособлдума опубликовала результаты выборов депутатов VIII созыва
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Мособлдума официально объявила результаты выборов депутатов Мособлдумы VIII созыва. Голосование проходило с 18 по 20 сентября. По его итогам мандаты распределились между пятью партиями.
Больше всего мест получила «Единая Россия» — 39 мандатов. КПРФ провела в парламент 5 депутатов, ЛДПР — 3. Еще 2 мандата достались «Новым людям», а «Справедливая Россия» получила 1 мандат.
По одномандатным округам победителями стали следующие кандидаты:
«Единая Россия»
- Шапкин Владимир Николаевич
- Лобышева Екатерина Александровна
- Орлов Александр Владимирович
- Пашков Александр Сергеевич
- Ермакова Ольга Владимировна
- Бадретдинов Артур Эдуардович
- Зарубин Александр Павлович
- Керселян Сергей Айкович
- Дениско Дмитрий Валентинович
- Мурзаков Михаил Николаевич
- Рожнов Олег Александрович
- Попова Ольга Андреевна
- Живцов Эдуард Николаевич
- Щукин Виктор Юрьевич
- Орлова Инна Александровна
- Брынцалов Игорь Юрьевич
- Власов Игорь Иванович
- Лагутин Тимофей Александрович
- Голубев Андрей Алексеевич
- Томашов Николай Александрович
- Батогов Алексей Валерьевич
- Самединова Линара Раимовна
«ЛДПР»
- Арбузов Сергей Владимирович
«КПРФ»
- Барсуков Владимир Николаевич
«Справедливая Россия»
- Чистюхин Игорь Васильевич
Результаты по единому избирательному округу
«Единая Россия»
- Антонова Лидия Николаевна
- Артемова Екатерина Сергеевна
- Вшивцев Владимир Сергеевич
- Говричев Николай Игоревич
- Двойных Александр Владимирович
- Ждан Михаил Александрович
- Жолобов Олег Владимирович
- Исаева Ася Игоревна
- Коркин Максим Александрович
- Лазарев Андрей Александрович
- Перепелицын Денис Александрович
- Пешкин Сергей Евгеньевич
- Серова Елена Олеговна
- Терентьев Михаил Борисович
- Толмачев Александр Романович
- Феоктистов Виктор Викторович
- Шамнэ Роман Львович
«ЛДПР»
- Бутенко Владимир Владимирович
- Николаев Константин Александрович
«КПРФ»
- Васильев Николай Иванович
- Наумов Александр Анатольевич
- Мокринская Елена Федоровна
- Емельянов Олег Владиславович
«Новые люди»
- Закиров Лев Константинович
- Пылев Алексей Геннадьевич
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев принял участие в совместном заседании Бюро Высшего совета и Президиума Генсовета «Единой России», где были подведены предварительные итоги Единого дня голосования.
Воробьев подчеркнул, что результат голосования — это не только цифры и мандаты, но и обязательство слышать людей и доводить до результата их запросы.
«У каждого округа свои задачи. То, что волнует жителей Мытищ, отличается от вопросов Серебряных Прудов. Поэтому каждый наказ должен быть разобран и стать частью конкретной работы на территории. Будем возвращаться к этим вопросам, смотреть, что уже сделано, где нужны дополнительные решения, и вместе с жителями контролировать результат», — подытожил Воробьев.
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