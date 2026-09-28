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Мособлдума опубликовала результаты выборов депутатов VIII созыва

Политика

Фото - © Медиасток.рф

Мособлдума официально объявила результаты выборов депутатов Мособлдумы VIII созыва. Голосование проходило с 18 по 20 сентября. По его итогам мандаты распределились между пятью партиями.

Больше всего мест получила «Единая Россия» — 39 мандатов. КПРФ провела в парламент 5 депутатов, ЛДПР — 3. Еще 2 мандата достались «Новым людям», а «Справедливая Россия» получила 1 мандат.

По одномандатным округам победителями стали следующие кандидаты:

«Единая Россия»

  • Шапкин Владимир Николаевич
  • Лобышева Екатерина Александровна
  • Орлов Александр Владимирович
  • Пашков Александр Сергеевич
  • Ермакова Ольга Владимировна
  • Бадретдинов Артур Эдуардович
  • Зарубин Александр Павлович
  • Керселян Сергей Айкович
  • Дениско Дмитрий Валентинович
  • Мурзаков Михаил Николаевич
  • Рожнов Олег Александрович
  • Попова Ольга Андреевна
  • Живцов Эдуард Николаевич
  • Щукин Виктор Юрьевич
  • Орлова Инна Александровна
  • Брынцалов Игорь Юрьевич
  • Власов Игорь Иванович
  • Лагутин Тимофей Александрович
  • Голубев Андрей Алексеевич
  • Томашов Николай Александрович
  • Батогов Алексей Валерьевич
  • Самединова Линара Раимовна

«ЛДПР»

  • Арбузов Сергей Владимирович

«КПРФ»

  • Барсуков Владимир Николаевич

«Справедливая Россия»

  • Чистюхин Игорь Васильевич

Результаты по единому избирательному округу

«Единая Россия»

  • Антонова Лидия Николаевна
  • Артемова Екатерина Сергеевна
  • Вшивцев Владимир Сергеевич
  • Говричев Николай Игоревич
  • Двойных Александр Владимирович
  • Ждан Михаил Александрович
  • Жолобов Олег Владимирович
  • Исаева Ася Игоревна
  • Коркин Максим Александрович
  • Лазарев Андрей Александрович
  • Перепелицын Денис Александрович
  • Пешкин Сергей Евгеньевич
  • Серова Елена Олеговна
  • Терентьев Михаил Борисович
  • Толмачев Александр Романович
  • Феоктистов Виктор Викторович
  • Шамнэ Роман Львович

«ЛДПР»

  • Бутенко Владимир Владимирович
  • Николаев Константин Александрович

«КПРФ»

  • Васильев Николай Иванович
  • Наумов Александр Анатольевич
  • Мокринская Елена Федоровна
  • Емельянов Олег Владиславович

«Новые люди»

  • Закиров Лев Константинович
  • Пылев Алексей Геннадьевич

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев принял участие в совместном заседании Бюро Высшего совета и Президиума Генсовета «Единой России», где были подведены предварительные итоги Единого дня голосования.

Воробьев подчеркнул, что результат голосования — это не только цифры и мандаты, но и обязательство слышать людей и доводить до результата их запросы.

«У каждого округа свои задачи. То, что волнует жителей Мытищ, отличается от вопросов Серебряных Прудов. Поэтому каждый наказ должен быть разобран и стать частью конкретной работы на территории. Будем возвращаться к этим вопросам, смотреть, что уже сделано, где нужны дополнительные решения, и вместе с жителями контролировать результат», — подытожил Воробьев.

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