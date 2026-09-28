Мособлдума опубликовала результаты выборов депутатов VIII созыва

Мособлдума официально объявила результаты выборов депутатов Мособлдумы VIII созыва. Голосование проходило с 18 по 20 сентября. По его итогам мандаты распределились между пятью партиями.

Больше всего мест получила «Единая Россия» — 39 мандатов. КПРФ провела в парламент 5 депутатов, ЛДПР — 3. Еще 2 мандата достались «Новым людям», а «Справедливая Россия» получила 1 мандат.

По одномандатным округам победителями стали следующие кандидаты:

«Единая Россия»

Шапкин Владимир Николаевич

Лобышева Екатерина Александровна

Орлов Александр Владимирович

Пашков Александр Сергеевич

Ермакова Ольга Владимировна

Бадретдинов Артур Эдуардович

Зарубин Александр Павлович

Керселян Сергей Айкович

Дениско Дмитрий Валентинович

Мурзаков Михаил Николаевич

Рожнов Олег Александрович

Попова Ольга Андреевна

Живцов Эдуард Николаевич

Щукин Виктор Юрьевич

Орлова Инна Александровна

Брынцалов Игорь Юрьевич

Власов Игорь Иванович

Лагутин Тимофей Александрович

Голубев Андрей Алексеевич

Томашов Николай Александрович

Батогов Алексей Валерьевич

Самединова Линара Раимовна

«ЛДПР»

Арбузов Сергей Владимирович

«КПРФ»

Барсуков Владимир Николаевич

«Справедливая Россия»

Чистюхин Игорь Васильевич

Результаты по единому избирательному округу

«Единая Россия»

Антонова Лидия Николаевна

Артемова Екатерина Сергеевна

Вшивцев Владимир Сергеевич

Говричев Николай Игоревич

Двойных Александр Владимирович

Ждан Михаил Александрович

Жолобов Олег Владимирович

Исаева Ася Игоревна

Коркин Максим Александрович

Лазарев Андрей Александрович

Перепелицын Денис Александрович

Пешкин Сергей Евгеньевич

Серова Елена Олеговна

Терентьев Михаил Борисович

Толмачев Александр Романович

Феоктистов Виктор Викторович

Шамнэ Роман Львович

«ЛДПР»

Бутенко Владимир Владимирович

Николаев Константин Александрович

«КПРФ»

Васильев Николай Иванович

Наумов Александр Анатольевич

Мокринская Елена Федоровна

Емельянов Олег Владиславович

«Новые люди»

Закиров Лев Константинович

Пылев Алексей Геннадьевич

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев принял участие в совместном заседании Бюро Высшего совета и Президиума Генсовета «Единой России», где были подведены предварительные итоги Единого дня голосования.

Воробьев подчеркнул, что результат голосования — это не только цифры и мандаты, но и обязательство слышать людей и доводить до результата их запросы.

«У каждого округа свои задачи. То, что волнует жителей Мытищ, отличается от вопросов Серебряных Прудов. Поэтому каждый наказ должен быть разобран и стать частью конкретной работы на территории. Будем возвращаться к этим вопросам, смотреть, что уже сделано, где нужны дополнительные решения, и вместе с жителями контролировать результат», — подытожил Воробьев.

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