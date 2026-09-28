Доигрались: девочка пострадала из-за взрыва на детской площадке в Уссурийске
Семилетняя девочка получила ожоги второй степени после взрыва на детской площадке в Уссурийске, сообщает Baza.
По предварительным данным, сначала на площадке на улице Чичерина играли два шестилетних мальчика. У них был с собой игрушечный пистолет и три пистона, которые они забыли на горке и ушли.
Позже сюда пришла девочка. Она подошла к оставленным пистонам, после чего раздался взрыв. Очевидцы увидели вспышку и дым.
Девочка получила ожоги второй степени, ее госпитализировали. Родители обратились в полицию.
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