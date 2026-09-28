PR-директор «Руки Вверх!»: зрителей предупреждали об опасности лазеров на шоу

Поклонница группы «Руки Вверх!» рассказала о повреждении смартфонов на концерте. Девушка заявила, что лазерное шоу сожгло матрицы камер. Инцидент произошел в Ростове-на-Дону. При этом PR-директор фронтмена Сергея Жукова Петро Шекшеев утверждает, что зрителей предупреждали, что снимать шоу нельзя, соответствующее сообщение выводилось на экраны перед началом концерта, пишет «Подъем» .

Шекшеев заявил изданию, что предупреждающее сообщение были, но зрители его проигнорировали.

«Группа „Руки Вверх!“ с этим шоу проехала десятки городов, полмиллиона человек посмотрели, и все в восторге. Единственный человек пренебрег предупреждением. Перед каждым концертом выводится предупреждающая надпись, что работают лазеры, берегите технику, не снимайте, не направляйте на лазерные лучи. Это предупреждение выводится. Вот один человек пренебрег этим, высказал недовольство, причем сказал, что концерт ему понравился», — сказал Шекшеев.

Ранее зрители концерта «Руки вверх!» сообщили в соцсетях, что после того, как сняли часть шоу, камеры их мобильных телефонов сгорели. Теперь все фото и видео снимаются с темными пятнами.

Лазерный луч может повредить матрицу камеры. Объектив собирает мощный свет и концентрирует его на крошечном участке сенсора, а отдельные пиксели могут сгореть.

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