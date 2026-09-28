Лазерное шоу на концерте «Руки Вверх!» спалило камеры телефонов зрителей

Зрительница Анна рассказала, что была на выступлении вместе с тремя друзьями. Они снимали концерт на телефоны, но в какой-то момент началось световое шоу, которое буквально ослепило смартфоны.

В итоге Анна и ее друзья получили убитые камеры на трех iPhone 17 Pro Max и одном Android. По словам девушки, на поломку также пожаловались и некоторые другие фанаты, которые пришли послушать Сергея Жукова.

«Мы ходили вчетвером, и у всех теперь при видео- и фотосъемке точки и полоски», — написала она.

Анна попросила организаторов предупреждать перед концертами о том, что световое шоу может выжечь камеру.

Лазерный луч действительно способен повредить матрицу. Объектив собирает мощный свет и концентрирует его на крошечном участке сенсора, а отдельные пиксели могут сгореть.

Директор артиста прокомментировал ситуацию. По его информации, камеры телефонов пострадали только у четверых зрителей, а световое шоу отменять не собираются.

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