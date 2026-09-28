Строители в Мытищах обустраивают пролет моста через Клязьму

Строители сейчас продолжают возводить мост через Клязьму в городском округе Мытищи. Готовность мостового сооружения достигла 91%, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В городском округе Мытищи продолжается строительство перехода через Клязьму. Общая готовность объекта составляет 55%, мостового сооружения — 91%. На площадке работают 47 рабочих, девять инженерно-технических специалистов и 12 единиц техники.

Специалисты наносят антикоррозийную защиту на пролетное строение, устраивают водоотвод и барьерное ограждение. На опорах возводят шкафную стенку, выполняют гидроизоляцию и работы на участках сопряжения моста с подходами. Строители также заменяют грунт песком и готовят следующий участок к устройству дорожной одежды. Продолжаются переустройство инженерных коммуникаций и установка шумозащитных экранов.

Новый двухполосный мост построят рядом с существующим, который находится в неудовлетворительном состоянии. Кроме того, реконструируют более 1,1 км дороги от улицы Комсомольской до улицы Центральной. Здесь обустроят разворотные петли и съезды на прилегающие улицы — Передовую, Овражную, Кооперативную, Фабричную и Пролетарскую. Проект также предусматривает наземные пешеходные переходы, пешеходную зону и остановки общественного транспорта.

Новый мост улучшит транспортную доступность микрорайона Пирогово и обеспечит дополнительный выезд на Мытищинскую хорду и Пироговское шоссе. Актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья опубликована в официальном канале в MAX: https://max.ru/mtdi_mo.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что необходимо обратить особое внимание на ремонт мостов, расположенных на территории Подмосковья.

Также важно предсказуемо быстро ввести объекты в строй. Для этого нужна очень грамотная коммуникация с жителями, подчеркнул Воробьев.