Стилист подобрала одежду для дождливой осени в Москве

Для дождливой осени Скороходова рекомендует свободный водоотталкивающий тренч или плащ длиной до колена и ниже. Среди других вариантов — минималистичный анорак с высоким воротником или капюшоном, непромокаемый бомбер и кейп-дождевик. Под свободный кейп можно надеть свитер и спрятать сумку.

Из обуви стилист советует резиновые сапоги природных оттенков, непромокаемые кроссовки или короткие челси. От замши, нубука и тонкой светлой кожи в дождь лучше отказаться. Длинные брюки и юбки в пол быстро намокают и собирают грязь. Шелк и лен тоже не подходят для сложных многослойных образов: эти ткани мнутся и деформируются при намокании.

Дополнить образ Скороходова предлагает прочным однотонным зонтом, стеганой сумкой или панамой из габардина — плотной ткани, с которой стекает вода. Зонт может сочетаться с одеждой по цвету или стать ярким акцентом.

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