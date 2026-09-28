Лазер на концерте «убил» камеру смартфона: кто должен заплатить за ремонт

Если лазерное шоу повредило камеру смартфона зрителя, с организатора мероприятия можно потребовать возмещения ущерба, сообщил РИАМО юрист Иван Изосимов.

Юрист рассказал, что если использование лазеров способно повредить технику посетителей, организатор должен заранее предупредить об этом риске и сообщить правила безопасного поведения.

«Услуга должна быть безопасной в том числе для имущества потребителя. Если камера вышла из строя именно из-за лазера, зритель вправе требовать возмещения имущественного вреда», — отметил Изосимов.

В зависимости от ситуации речь может идти о стоимости ремонта смартфона, а если восстановить устройство невозможно — о возмещении фактического ущерба.

Одного предупреждения может быть недостаточно

При этом размещенное организатором предупреждение о лазерах само по себе не всегда освобождает его от ответственности. Значение будет иметь то, какие именно правила сообщили зрителю и соблюдал ли он их.

Если организатор сможет доказать, что посетитель нарушил доведенные до него правила и именно это привело к повреждению техники, основания для возмещения ущерба могут отсутствовать.

«Для подтверждения стоит сохранить билет, фото и видео, получить заключение сервисного центра. При споре о причине повреждения может потребоваться экспертиза», – заключил эксперт.

Ранее лазеры выжгли камеры телефонов зрителей на концерте «Руки Вверх!» в Ростове-на-Дону.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.