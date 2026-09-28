Воробьев отметил высокую ответственность избранных депутатов перед жителями

С 18 по 20 сентября жители Подмосковья выбирали депутатов Госдумы и Мособлдумы.

«Приятно, что количество наказов, которые мы собрали, больше, а не меньше (чем в предыдущую избирательную кампанию — ред.). Потому что когда нет диалога с жителями, то и наказов вроде бы нет или (их — ред.) меньше. Активная коммуникация предполагает всестороннее обсуждение. Поэтому нам нельзя подвести, это большая ответственность и высокий результат», — сказал Воробьев.

Ранее Мособлдума официально объявила результаты выборов депутатов VIII созыва. Больше всего мест получила «Единая Россия» — 39 мандатов. КПРФ провела в парламент 5 депутатов, ЛДПР — 3. Еще 2 мандата достались «Новым людям», а «Справедливая Россия» получила 1 мандат.

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