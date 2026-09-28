Финансисты подсчитали, сколько нужно денег москвичам на «черный день»

Правило формирования сбережений в размере трех зарплат потеряло актуальность для большинства россиян. Статистика ЦБ показывает, что почти половина частных инвесторов стала вкладывать деньги на бирже вообще без защитного резерва. Эксперты посчитали, сколько стоит финансовое спокойствие в Москве в 2026 году, пишет URA.RU .

Стоимость жизни в разных регионах России отличается в разы. Львиную долю разницы формирует аренда жилья. При этом цены на продукты и бытовую химию в федеральных торговых сетях почти одинаковы по всей стране. Смету минимальных запасов для одиноких россиян составила эксперт Финансового университета при правительстве РФ Мария Добрина.

Так, в Москве обязательные расходы составляют около 109-118 тысяч рублей в месяц. Из них 75 тысяч уходит на съем жилья. Минимальный защитный резерв на три месяца — 355 тысяч рублей, на полгода — 710 тысяч. В Санкт-Петербурге ежемесячные траты на базовые нужды — около 82 тысяч рублей, из которых порядка 40 тысяч на аренду. Подушка на три месяца составит 246 тысяч, на полгода — 492 тысячи рублей.

В городах-миллионниках обязательные расходы достигают 67-71 тысячи рублей в месяц. Из них 32-36 тысяч на съем. Резерв на три месяца — 200-213 тысяч рублей, на полгода — 400-426 тысяч. В малом региональном городе с собственной квартирой базовые траты — около 29-32 тысяч рублей. Подушка на три месяца — 96 тысяч, на полгода — 192 тысячи, на год — 384 тысячи рублей.

Большинство людей по-прежнему пытаются откладывать деньги от привычного дохода. Но в кризисной ситуации человеку не нужны походы в рестораны и другие развлечения. Поэтому резервный фонд создается только для покрытия базовых нужд. Именно поэтому универсальные формулы из интернета не работают в реальной жизни, указывает профессиональный финансист Данила Ладнюк.

Подушка безопасности считается строго от суммы ежемесячных расходов, а не от зарплаты. Это принципиально разные цифры. Специалисты также советуют жестко разделять подушку на случай потери дохода и резервный фонд на непредвиденные затраты. Смешивать эти деньги в одну кучу нельзя.

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