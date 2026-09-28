Сбер запустил пилотный сервис по оформлению семейной налоговой выплаты

Сбер первым среди российских банков запустил пилотный сервис, который позволяет семьям оформить семейную налоговую выплату через привычное банковское приложение. Проект развивает цифровое взаимодействие государства и бизнеса. Задача пилота — сделать получение новой меры государственной поддержки проще и понятнее для семей и постепенно расширять доступность такого клиентского пути, сообщает пресс-служба банка.

Семейная налоговая выплата — новая мера государственной поддержки, которая действует в России с 2026 года и позволяет семьям с двумя и более детьми вернуть часть уплаченного НДФЛ. Получить выплату за уплаченный в 2025 году налог могут семьи, включая семьи с усыновленными детьми, если их среднедушевой доход не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума в регионе.

Сервис в пилотном режиме доступен клиентам в СберБанк Онлайн для Android и в веб-версии. На iOS сервис пока недоступен. Подать заявление можно полностью онлайн. В СберБанк Онлайн для Android достаточно найти через поиск «Семейную налоговую выплату», в веб-версии — перейти в раздел «Все сервисы», далее в раздел «Госуслуги».

«В социальной сфере удобство получения помощи — одна из важнейших задач. Сотрудничество государства и бизнеса дает такую возможность. Новую меру поддержки — ежегодную семейную выплату — с 1 июня получило уже порядка 1,4 миллиона человек. А с возможностью оформить ее теперь и через приложение Сбербанка клиентский путь станет более комфортным», — считает первый заместитель министра труда и социальной защиты Российской Федерации Ольга Баталина.

В сервисе человек может проверить доступность ему данной выплаты и, если она ему положена, заполнить заявление, авторизоваться через «Госуслуги» и дать согласие на передачу данных (если оно не было предоставлено ранее). Подать заявление необходимо в срок до 30 сентябрявключительно.

«Государство последовательно развивает меры поддержки семей, а наша задача как партнера — помогать людям пользоваться ими в привычных цифровых каналах. Семейная налоговая выплата — новая и масштабная мера поддержки, которая потенциально охватывает миллионы людей. Поэтому особенно важно с самого начала выстроить понятный цифровой путь ее получения. Сбер первым среди банков запускает такой сценарий в пилотном формате. За сложным процессом обмена данными человек должен видеть всего несколько понятных действий в привычном приложении. Мы рассчитываем, что этот опыт станет основой для дальнейшего развития взаимодействия банков и государства и позволит масштабировать такие цифровые решения на социально значимые услуги», — уточнил директор дивизиона «Государственные продукты и сервисы» Сбербанка Петр Днепровский.

Сбер сегодня — это крупная цифровая экосистема и финансовая группа: помимо классических банковских услуг в нее входят сервисы для недвижимости (Домклик), поиска работы (Работа.ру), медицины (СберЗдоровье), доставки (Купер) и развлечений (Okko, «Звук», Союзмультфильм), интеллектуальные устройства с нейросетью ГигаЧат (SberDevices).