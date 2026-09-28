Министерство экологии Подмосковья приглашает жителей на учет птиц

Жителей Подмосковья приглашают принять участие в акции «Евразийский учет птиц», которая пройдет 3–4 октября 2026 года, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

Акция научного волонтерства «Евразийский учет птиц» пройдет в России 3–4 октября. В 2026 году ее включили во Всероссийский сводный календарный план мероприятий Министерства просвещения РФ по развитию экологического образования детей и молодежи.

«Евразийский учет птиц — один из наиболее удачных проектов так называемого народного мониторинга. Он позволяет выявить важные изменения в природных системах и закономерности осенней миграции птиц. Но, что не менее важно, это еще и просветительская акция, которая привлекает внимание к охране пернатых», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

По словам министра, жители Подмосковья традиционно входят в число самых активных участников. В регионе насчитали более 12 тыс. птиц 93 видов. Ежегодно в акции участвуют свыше 5 тыс. волонтеров почти из всех регионов России.

В прошлом году самыми массовыми видами в России стали сизый голубь, кряква, скворец, грач и большая синица. В Подмосковье больше всего учли серебристых и сизых чаек, юрков, голубей и скворцов. В этом году участники впервые смогут получить волонтерские часы на платформе «Добро.рф». Условия участия опубликованы на сайте https://eurobirdwatch.ru/. 12+

Развивать добровольческие инициативы по всей стране помогает нацпроект «Молодежь и дети». Начать путь в волонтерстве легко: достаточно зарегистрироваться на платформе Добро.РФ и выбрать направление по душе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.