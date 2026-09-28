Онкохирурги в Подольске удалили крупную миому и сохранили пациентке матку

Молодая женщина планово поступила в отделение опухолей молочной железы и онкогинекологии Подольской областной клинической больницы с предварительным диагнозом опухоли матки. УЗИ брюшной полости и малого таза, МРТ и КТ подтвердили миому — доброкачественное образование округлой формы с четкими границами. Оно состояло из переплетенных волокон гладких мышц и соединительной ткани и имело плотную консистенцию.

«Мы провели пациентке консервативную миомэктомию и удалили миому, размер которой составил 20 сантиметров, а вес — 1 кг. Результатами хирургического лечения мы довольны, ведь нам удалось выполнить одно из основных условий сохранения репродуктивной функции у женщин — спасти матку. В дальнейшем в тесном сотрудничестве с акушерами-гинекологами возможно планирование и ведение последующей беременности», — рассказал заведующий отделением, доктор медицинских наук Александр Беришвили.

После операции пациентка пять дней оставалась под наблюдением в больнице. Затем ее выписали в удовлетворительном состоянии.

Врачи напоминают, что профилактический осмотр у гинеколога нужно проходить ежегодно, даже если жалоб нет. При гинекологических заболеваниях посещать специалиста следует с рекомендованной им регулярностью. Болезни, выявленные на ранних стадиях, эффективнее поддаются лечению.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.