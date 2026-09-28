В Одинцовском округе собрали вторую часть пролета перехода у ЖК «Рублевский»

Строители завершили сборку второй части пролета пешеходного перехода через железнодорожные пути у ЖК «Рублевский» в Одинцовском округе. Строительство планируют закончить до конца 2026 года, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В Одинцовском округе продолжается строительство разноуровневого пешеходного перехода через железнодорожные пути у ЖК «Рублевский». На площадке завершили укрупнительную сборку второй части пролетного строения. Готовность объекта составляет 36%, в работах задействованы 16 человек.

«Металлоконструкции пролета собрали на строительной площадке. Сейчас специалисты выполняют переборку стыков и готовят элементы конструкции к окраске. Следующим этапом станет подготовка собранной части пролета к установке в проектное положение над железнодорожными путями», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

На башнях-сходах также продолжаются работы: со стороны второй опоры специалисты сваривают балки и связи лестничного схода. Монолитные работы на обеих опорах завершены.

Переход свяжет жилые кварталы Одинцова. Более 14 тыс. жителей близлежащих районов смогут безопасно пересекать железнодорожные пути. Переход остеклят, оборудуют лифтами и приспособят для маломобильных людей. Проект также предусматривает антивандальное остекление, внутреннее освещение, архитектурную подсветку и обустройство пешеходных зон.

Завершить строительство планируют до конца 2026 года. Актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья опубликована в официальном канале министерства в MAX: https://max.ru/mtdi_mo

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо решать проблему с зацеперами. РЖД и власти региона совместно работают над обеспечением безопасности на железной дороге.

«Мы сделали безопасность движения комплексной. Учитывая интенсивность, значимость железнодорожного сообщения, мы проводим (работу — ред.) вместе с РЖД и это очень важно, это их зона ответственности и наша зона ответственности. <...> Мне очень приятно, что мы не делим на свое и чужое, а совместно реализуем мероприятия», — сказал Воробьев.