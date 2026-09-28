Мобильный офис МосОблЕИРЦ посетит 12 округов Подмосковья в октябре

Мобильный офис МосОблЕИРЦ в октябре 2026 года посетит 12 округов Подмосковья. Жители смогут решить вопросы начисления и оплаты жилищно-коммунальных услуг, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Мобильный офис работает по будням. В нем можно получить консультацию по начислениям и оплате ЖКУ, передать показания счетчиков, заказать справки и копии квитанций, а также оплатить счета.

График на 1–9 октября: 1-го и 6-го — Солнечногорск, деревня Голубое, Тверецкий проезд, строение 18А, у МФЦ, 10:00–16:00; 2-го — Люберцы, улица Камова, дом 11/5, 09:30–16:00; 5-го — Богородский округ, село Кудиново, Центральная улица, дом 16, 10:00–15:30; 7-го — Воскресенск, поселок Фосфоритный, улица Зайцева, дом 22, 10:00–16:00; 8-го — Сергиев Посад, поселок Мостовик, Первомайская улица, дом 2, возле ДК, 10:30–15:30; 9-го — Домодедово, Лунная улица, дом 1, 09:30–16:00.

График на 12–16 октября: 12-го — Люберцы, улица Камова, дом 11/5, 09:30–16:30; 13-го — Электросталь, поселок Всеволодово, микрорайон Центральный, дом 14, строение 1, слева от Почты России, 10:00–15:30; 14-го — Сергиев Посад, поселок Загорские Дали, дом 7А, 10:30–15:30; 15-го — Истра, Дедовск, 1-я Главная улица, дом 1, 10:30–15:30; 16-го — Ленинский округ, поселок Володарского, Центральная улица, дом 22, 09:30–16:00.

График на 19–28 октября: 19-го — Красногорск, поселок Архангельское, дом 17А, парковка у КЦ «Архангельское», 10:00–16:00; 20-го — Истра, село Новопетровское, Полевая улица, дом 1А, у здания администрации, 10:30–15:30; 21-го — Балашиха, микрорайон 1 Мая, дом 25, 09:30–16:00; 22-го — Ступино, поселок Михнево, Московская улица, дом 5, 10:00–16:00; 23-го — Домодедово, микрорайон Растуново, улица Заря, дом 26, 09:30–16:00; 26-го — Богородский округ, село Кудиново, Центральная улица, дом 16, 10:00–15:30; 27-го — Истра, Дедовск, 1-я Главная улица, дом 1, 10:30–15:30; 28-го — Люберцы, улица Камова, дом 11/5, 09:30–16:30.

Вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов ранее отмечал, что расчетный центр внедряет цифровые технологии: в офисах, торговых центрах и МФЦ устанавливают терминалы и видеоконсультантов. Чаще всего жители спрашивают о долгах за ЖКУ и начислениях в едином платежном документе за отопление, воду, электричество и газ. Анализ показал снижение числа обращений; работу в этом направлении продолжают.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о том, что управляющие компании, обслуживающие многоквартирные дома на территории Подмосковья, должны быть в состоянии отвечать на запросы жителей.

«Сегодня крайне важно быть уверенным, что управляющие компании, которые работают и в новом фонде МКД, и в старом фонде, должны отвечать на запросы жителей. Я надеюсь, что решения, которые приняты, помогут нам оперативно реагировать на вызовы», — заявил глава региона.