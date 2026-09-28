Опрокинулся на остановку: россиянка погибла в ДТП с грузовиком в Анталье

Две девушки погибли в результате опрокидывания грузовика на остановку в Анталье. Одна из погибших — 20-летняя россиянка, сообщается на сайте Haberturk.com .

ДТП произошло около 18:30 27 сентября на перекрестке в районе Чолаклы на трассе D-400 Манавгат — Аланья. По предварительным данным, грузовик столкнулся с легковушкой, которая двигалась в том же направлении, затем влетел в опору светофора, после чего въехал в остановку общественного транспорта и перевернулся.

Прицеп грузовика придавил двух девушек. Машину пришлось поднимать с помощью крана, чтобы достать пострадавших. К несчастью, обе девушки погибли.

Другая погибшая — гражданка Азербайджана. Ей было 23 года.

Водитель грузовика получил травмы легкой степени тяжести. Он задержан.

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