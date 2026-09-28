Эвакуацию провели в двух корпусах РУДН в Москве
Студентов и персонал вывели из двух корпусов Российского университета дружбы народов (РУДН), сообщает «Осторожно, Москва».
По словам очевидцев, в зданиях сработала пожарная сигнализация. После этого студентов и сотрудников эвакуировали.
Людей вывели из двух корпусов — гуманитарных наук и Института русского языка.
В понедельник произошла очередная волна эвакуаций в вузах. Ранее студентов вывели из здания Российского университета медицины и МТУСИ.
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