сегодня в 13:28

Эвакуацию провели в двух корпусах РУДН в Москве

Студентов и персонал вывели из двух корпусов Российского университета дружбы народов (РУДН), сообщает «Осторожно, Москва» .

По словам очевидцев, в зданиях сработала пожарная сигнализация. После этого студентов и сотрудников эвакуировали.

Людей вывели из двух корпусов — гуманитарных наук и Института русского языка.

В понедельник произошла очередная волна эвакуаций в вузах. Ранее студентов вывели из здания Российского университета медицины и МТУСИ.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.