Студентов выводят на улицу: в Москве снова эвакуируют вузы

Эвакуация проводится на улице Делегатской, 20, строение 1. Студентов и сотрудников вуза вывели на улицу.

В Сети появились кадры с места событий. В ролике запечатлено, как толпы студентов стоят на улице у стен университета и ждут, когда их снова пустят внутрь.

Причины эвакуации на данный момент неизвестны.

На прошлой неделе в Москве два дня подряд проходила череда эвакуаций в вузах. Тогда из-за сообщений о возможном минировании эвакуировали не менее десяти учебных заведений.

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