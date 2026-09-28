Едет на Урал: в РФ ввезли второй редчайший Bugatti W16 Mistral за полмиллиарда

В Россию ввезли второй редчайший Bugatti W16 Mistral стоимостью около полумиллиарда рублей. Автомобиль направляется в Екатеринбург. Именно там ранее, предположительно, сын уральского миллиардера разбил свой спорткар, сообщает Baza .

Предварительно известно, что оранжевый родстер 2025 года выпуска доставили в страну через Киргизию и растаможили 27 августа. Коммерческий утильсбор составил 244 млн рублей. Это почти половина стоимости гиперкара. Российскую регистрацию машина пока не получила, но уже отправилась в Екатеринбург.

Там в прошлом месяце, предположительно, сын уральского миллиардера Игоря Алтушкина вдребезги разбил свой фиолетовый Lamborghini.

Ранее из Киргизии в Россию такой же Bugatti W16 Mistral ввез Тимати. Только его машина была черного цвета и 2026 года выпуска. Через десять дней автомобиль поставили на российский учет. Позднее депутат Госдумы Виталий Милонов осудил рэпера за дорогостоящую покупку на фоне санкций и СВО.

Коммерческий утильсбор за него заплатили в том же таможенном органе, где позднее оформили оранжевый Bugatti. Сам Bugatti W16 Mistral — двухместный родстер с восьмилитровым двигателем W16. У него четыре турбины и мощность 1600 лошадиных сил. Он способен разгоняться до 454 км/ч. Всего компания выпустила 99 таких автомобилей, а производство модели завершилось в июле 2026 года. Поэтому каждый экземпляр уже считается коллекционным.

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