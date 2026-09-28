Активы на 100 млн: налоговики набрали взяток, работая в «жирных» районах Сочи

Двое налоговиков в Сочи попались на многомиллионных взятках. У одного из них нашли активы на 100 млн рублей, сообщает Baza .

У правоохранителей появились вопросы к заместителям начальника ФНС № 8 по Краснодарскому краю, которая обслуживает самые элитные части города — Адлерский и Хостинский. Вскрылось, что подозреваемые годами брали взятки от бизнесменов.

По версии следствия, один из налоговиков получил внедорожник Lexus за 8 млн рублей от коммерсантов за то, что закрыл глаза на их нарушения. Машину мужчина подарил жене в честь рождения ребенка.

Также у налоговика нашли участок в Сочи площадью 1200 «квадратов», дома, коммерческие помещения за 38 млн рублей, квартиру в Краснодаре и другие активы. Все они взялись из ниоткуда.

Его напарник оказался «поскромнее». Мужчину уличили в получении 1,2 млн рублей от директора компании «КурортСтройИнвест». За эти деньги он обещал фирме помочь разобраться с налогами и вернуть из бюджета 7,5 млн рублей.

В отношении обоих налоговиков возбудили дела по статье о получении особо крупной взятки. Они могут попасть в тюрьму на срок до 15 лет.

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