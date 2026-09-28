Один банк забирает 44% прибыли: что происходит с банковским рынком России

Топ-10 российских банков могут получить до 84% совокупной прибыли финансового сектора по итогам 2026 года, при этом на одного крупнейшего игрока приходится около 44%, заявил РИАМО ведущий научный сотрудник ЦЭМИ РАН Сергей Гатауллин. По его мнению, рекордная прибыль крупнейших банков на фоне роста числа убыточных организаций не говорит о начале кризиса, но указывает на другую проблему — усиливающуюся концентрацию капитала.

По словам эксперта, финансовые результаты отдельных небольших игроков необходимо рассматривать на фоне общей ситуации в банковском секторе. Совокупная доля убыточных банков в активах финансовой системы составляет менее 1%, тогда как крупнейшие кредитные организации продолжают демонстрировать высокую доходность. Банк России в августе оценил чистую прибыль банковского сектора в 440 млрд рублей, а прогноз прибыли за 2026 год ранее повысил до 3,9–4,4 трлн рублей.

«Это не системный сбой и не начало кризиса, а управляемая структурная трансформация финансового сектора, направленная на дальнейшую концентрацию капитала среди системообразующих финансово-кредитных организаций», — сказал Гатауллин.

При этом эксперт считает, что именно концентрация капитала становится долгосрочным риском. На топ-10 банков приходится от 75% до 84% прогнозной общей прибыли (3,9–4,4 трлн рублей) финансового сектора (только один игрок забирает около 44%, сохраняя положительную динамику).

«В более широком смысле экономического развития страны экстремальная концентрация капитала среди двадцатки банков ведет к долгосрочным структурным рискам для всей национальной экономики и усиливает ее зависимость от решений ограниченного круга лиц», — отметил Гатауллин.

Среди возможных последствий он назвал снижение эффективности распределения финансовых ресурсов, ослабление конкуренции в регионах и дальнейшее усиление роли государства в экономике.

По мнению эксперта, в результате возникает парадоксальная ситуация: банковская система может одновременно демонстрировать высокую прибыльность и устойчивость, но при этом концентрация финансовых ресурсов способна ограничивать разнообразие каналов, через которые капитал поступает в экономику.

«Банковский сектор демонстрирует рекордную прибыль и надежность, но из-за монополизации механизмов распределения капитала он все меньше выполняет свою главную экономическую функцию — трансформацию сбережений в эффективные и разнообразные инвестиции для роста всей экономики», — заключил Гатауллин.

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