Более 100 директоров Подмосковья прошли интенсив «Гравитация лидерства — 3»

Более 100 директоров школ Московской области приняли участие в региональном управленческом интенсиве «Гравитация лидерства — 3», который прошел в Подмосковье 25–26 сентября, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В интенсиве участвовали члены регионального и зонального клубов директоров, а также участники проекта «Капитаны образования: кадровый резерв Подмосковья». Темой встречи стала «Образовательная среда будущего: грани нового опыта».

Программа включала практические сессии и командную работу. Руководители обсуждали управление в условиях неустойчивости и постоянных изменений, развитие мышления команды в эпоху искусственного интеллекта, лидерство, профилактику профессионального выгорания и применение искусственного интеллекта в управлении.

Перед участниками выступили Марина Фомичева — MBA, тренер EMBA/MBA, эксперт Академии социальных технологий и Евразийского альянса профессионалов; Олеся Лебедева — заместитель председателя Среднерусского банка ПАО Сбербанк; Никита Сергеев — бизнес-тренер, психолог, коуч, преподаватель «Русской школы управления», профайлер.

Среди экспертов также были Елена Бессараб — карьерный консультант, педагог-профориентолог, член Ассоциации профориентологов, и Саид Нигматуллин — киноактер, кинорежиссер, кинопродюсер, AI-визионер и эксперт по искусственному интеллекту. Мероприятие организовали министерство образования Московской области и Корпоративный университет развития образования (КУРО МО).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что образовательное учреждение — это сложная система управления, поэтому денежные вознаграждения, методики, семинары — важная часть слагаемого для руководства школ. Управляющее звено школ в Подмосковье важно стимулировать.

«Нам крайне важно смотреть, насколько качественное образование мы можем предоставлять нашим детям. Поэтому (существует — ред.) система поиска учителей, методик преподавания, поиска и приглашения директоров школ. Потому что школы мы строим, а, соответственно, и директора, которые приходят туда в большие образовательные комплексы, все чаще и чаще (рассчитаны на — ред.) минимум 2 тыс. человек», — рассказал Воробьев.