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В Домодедове 102 жителя прошли обследование в больнице

Жители Домодедова 26 сентября прошли профилактические обследования в центре медицины здорового долголетия и профилактики Домодедовской больницы. Участниками акции «7/57. Старт в долголетие!» стали 102 человека, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Домодедовская больница присоединилась к общерегиональной субботней акции «7/57. Старт в долголетие!». В ее центре медицины здорового долголетия и профилактики обследования прошли 102 жителя. По всему Подмосковью углубленный медицинский осмотр без предварительной записи прошли сотни человек.

«Мы присоединились к масштабному проекту Минздрава Московской области», — отметила заведующая центром Марьям Багандова.

Во время акции посетители также участвовали в занятиях Школ здоровья и чаепитии. Совместно с городским комитетом по культуре и спорту организаторы подготовили скрипичный концерт.

Прививки от гриппа и пневмококковой инфекции сделали 40 человек. По словам врачей, профилактические осмотры помогают своевременно выявлять факторы риска сердечно-сосудистых, онкологических и других хронических заболеваний.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что власти региона активно привлекают врачей для работы в медучреждениях.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.