На вокзалах Москвы и Санкт-Петербурга запущен 5G

МегаФон развернул 5G-покрытие на Киевском и Ленинградском ж/д вокзалах в Москве, а также на Московском вокзале в Санкт-Петербурге. Пользоваться сетью пятого поколения могут владельцы смартфонов с поддержкой 5G, сообщает пресс-служба оператора.

Для запуска оператор модернизировал действующую LTE-инфраструктуру: благодаря технологической нейтральности базовые станции поддерживают 5G на существующем частотном ресурсе.

Скоростной интернет здесь особенно востребован из-за большого числа пользователей и высокой нагрузки на сеть. Ежедневно через Киевский и Ленинградский вокзалы проходят несколько сотен тысяч пассажиров — здесь пересекаются маршруты метро, МЦД, пригородных поездов и составов дальнего следования.

Наибольшая нагрузка на сеть на этих площадках приходится на время с 15:00 до 20:00, когда отправляются вечерние поезда дальнего следования и пригородные электрички. При этом, в отличие от жилых и деловых районов, объем мобильного трафика на транспортных узлах остается высоким и в будни, и в выходные.

5G позволяет увеличить скорость передачи данных и снизить задержку соединения в местах с высокой концентрацией пользователей.

«В крупных логистических хабах нагрузка на сеть — одна из самых высоких в мегаполисах. Поэтому такие локации мы рассматриваем как приоритетные для запуска 5G, — отметил директор департамента по развитию и оптимизации радиосети МегаФона Евгений Бабахин. — Новая технология дает сети дополнительный ресурс и позволяет обеспечить достойную скорость передачи данных и более стабильную связь при большом числе одновременных подключений».

Владельцам смартфонов без поддержки нового стандарта, включая iPhone, доступна опция Мега5G: за счёт настроек сети она позволяет пользоваться интернетом на сопоставимой с 5G скорости.

Как показывает big data МегаФона, помимо москвичей и жителей Петербурга, вокзалы обеих столиц чаще всего посещают пассажиры из Тверской, Новгородской, Мурманской областей, Карелии, а также Самарской и Нижегородской областей. Среди иностранцев, здесь чаще всего бывают путешественники из Китая, Турции и ОАЭ.