Врип главы Коломны Верещагин доложил Воробьеву о работе в округе

«Я бы хотел еще раз остановиться на кадровых решениях. Виктор Александрович Верещагин — Коломна. Виктор Александрович, вы исполняете обязанности главы, вы — глава города Коломна. Как себя чувствуете, как обстановка, доложите коротко?» — обратился Воробьев к Верещагину в ходе совещания с руководящим составом правительства и главами муниципалитетов.

Верещагин сообщил, что первоочередной задачей является подготовка инфраструктуры округа к отопительному сезону.

«Первичная задача — топка, подача тепла в социальные учреждения, в МКД. Плотно занимаемся этим вопросом, постараемся дать тепло пораньше», — отметил Верещагин.

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