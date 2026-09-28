Самозанятым ограничат работу с одним заказчиком: что изменится с 1 октября 2026 года

Что изменится для самозанятых с 1 октября 2026 года, читайте в материале РИАМО.

Что изменится для самозанятых с 1 октября 2026 года Фото - © Николай Винокуров / Фотобанк Лори С 1 октября 2026 года начнет действовать Федеральный закон «Об отдельных вопросах регулирования платформенной экономики», а вместе с ним — установленный правительством критерий систематической и продолжительной работы самозанятого через посредническую цифровую платформу с одним заказчиком. Закон направлен, в частности, на то, чтобы отделить действительно самостоятельную платформенную занятость от ситуаций, когда гражданско-правовой договор фактически заменяет трудовой. Главный ориентир теперь — более 60 часов в месяц для одного заказчика в течение шести месяцев подряд. Если одновременно выполняются оба условия, цифровая платформа должна ограничить дальнейшее взаимодействие конкретной пары «исполнитель — заказчик». Это принципиально отличается от распространенной трактовки новых правил как общего запрета самозанятому работать с одним клиентом более полугода. Такого запрета нет. Речь идет о работе через посредническую цифровую платформу, о конкретном заказчике и о конкретных видах деятельности, перечисленных в постановлении правительства.

Почему самозанятым ограничат работу с одним заказчиком Фото - © Александр Тараканов / Фотобанк Лори Самозанятость предполагает самостоятельное выполнение работ или оказание услуг. Но на практике возможна ситуация, когда человек формально получает статус плательщика налога на профессиональный доход, а фактически работает как обычный штатный сотрудник: постоянно выполняет задания одной компании, находится у нее на полной или близкой к полной загрузке и зависит от одного источника дохода. Для бизнеса такая схема позволяет не заключать трудовой договор и не нести связанные с ним обязательства. Для самого исполнителя это означает отсутствие стандартных трудовых гарантий — оплачиваемого отпуска, больничных и других прав работника. Новый механизм должен стать одним из инструментов выявления подобных ситуаций. При этом задача закона о платформенной экономике шире, чем контроль за самозанятыми. Он устанавливает общие правила взаимодействия операторов посреднических цифровых платформ, заказчиков и исполнителей и начинает действовать с 1 октября 2026 года.

Каких самозанятых коснутся новые ограничения с 1 октября 2026 года Фото - © Ingram Publishing / Фотобанк Лори Здесь находится главный нюанс, который важно знать самозанятым. Ограничение применяется не ко всем видам деятельности. Постановление № 760 устанавливает перечень сфер, в которых будет использоваться критерий систематичности и продолжительности работы. В него входят, в частности: строительство зданий и инженерных сооружений;

специализированные строительные работы;

складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность;

оптовая и розничная торговля;

производство и предоставление продуктов питания и напитков;

операции с недвижимостью;

образование;

разработка программного обеспечения;

деятельность в области информационных технологий;

подбор персонала;

рекламная деятельность и исследование рынка;

сухопутный и трубопроводный транспорт;

спорт, отдых и развлечения. Поэтому самозанятому недостаточно просто посчитать часы. Сначала нужно понять, относится ли его деятельность к сферам, на которые распространяется критерий.

Правило «60 часов»: сколько часов можно работать самозанятому с одним заказчиком Фото - © Ingram Publishing / Фотобанк Лори Механизм достаточно простой. Чтобы возникло основание для ограничения взаимодействия, должны одновременно выполняться два условия: Один заказчик. Работы или услуги оказываются одному пользователю-заказчику через посредническую цифровую платформу.

Более 60 часов ежемесячно. В каждом из шести месяцев подряд объем работы для этого заказчика превышает 60 часов. То есть речь идет не о 60 часах за полгода, а о превышении 60 часов в каждом месяце на протяжении шести месяцев подряд.

Как будет работать правило 60 часов в месяц для самозанятых: пример Фото - © Pixel_shot / Фотобанк Лори Допустим, самозанятый работает через платформу на одну компанию. Месяц Часы для одного заказчика Результат Октябрь 75 учитывается Ноябрь 85 Учитывается Декабрь 70 Учитывается Январь 68 Учитывается Февраль 90 учитывается Март 75 Критерий выполнен Если такая работа относится к регулируемой сфере и выполняется через соответствующую цифровую платформу, после шести месяцев подряд возникает основание для ограничения дальнейшего взаимодействия этой пары. А вот если в одном из месяцев показатель составляет 60 часов или меньше, непрерывная последовательность из шести месяцев прерывается. Именно слово «более» здесь имеет значение: 60 часов — не превышение; критерием является показатель свыше 60 часов.

Что будет, если самозанятый превысит 60 часов работы с одним заказчиком Фото - © Иванов Алексей / Фотобанк Лори Для самозанятого это не означает блокировку всего аккаунта и не лишает его права продолжать работать. Ограничивается именно взаимодействие с конкретным заказчиком через платформу. Иными словами: самозанятый сохраняет возможность получать другие заказы;

заказчик может продолжать работать с другими исполнителями;

ограничение касается конкретной пары «заказчик — исполнитель». Закон возлагает на оператора посреднической цифровой платформы обязанность установить такое ограничение при систематическом и продолжительном выполнении работ или оказании услуг. Поэтому распространенная формулировка о том, что «самозанятого заблокируют», может вводить в заблуждение. Речь идет не о запрете самозанятости и не о блокировке человека как такового, а об ограничении дальнейшего взаимодействия с определенным заказчиком на платформе.

На какой срок ограничат работу самозанятого с одним заказчиком Фото - © Игорь Низов / Фотобанк Лори По имеющейся нормативной конструкции речь идет об ограничении возможности дальнейшего взаимодействия через платформу, а не о штрафе самозанятому за превышение количества часов. Само Постановление № 760 устанавливает критерий, при котором работа признается систематической и продолжительной, а Федеральный закон № 289-ФЗ закрепляет соответствующую обязанность оператора платформы. При этом в практическом применении новых норм особенно важно следить за правилами конкретной платформы: именно оператор должен технически реализовать предусмотренное законом ограничение.

Будет ли штраф самозанятому за превышение 60 часов в месяц Фото - © Elnur / Фотобанк Лори Еще один важный момент: превышение установленного критерия само по себе не означает, что самозанятому автоматически выпишут штраф. Постановление № 760 устанавливает критерий систематичности и продолжительности работы. Его смысл — определить ситуацию, в которой платформа должна ограничить взаимодействие между заказчиком и исполнителем. Однако для компании ситуация может иметь другие последствия. Если контролирующие органы установят, что гражданско-правовые отношения фактически скрывали трудовые отношения, заказчик может столкнуться с необходимостью устранить нарушение, а также с налоговыми и административными последствиями, предусмотренными законодательством. Поэтому новый механизм следует воспринимать прежде всего как индикатор риска подмены трудовых отношений, а не как новый налог для самозанятых.

Что будет, если самозанятый отработает меньше 60 часов в одном месяце Фото - © Ingram Publishing / Фотобанк Лори Это один из самых важных практических вопросов. Представим другую ситуацию: Месяц Часы Октябрь 80 Ноябрь 75 Декабрь 65 Январь 55 Февраль 80 Март 90 Несмотря на то, что в пяти месяцах показатель превышал 60 часов, в январе он составил 55 часов. Следовательно, непрерывной последовательности из шести месяцев с превышением 60 часов нет. Сам по себе высокий показатель в последующих месяцах не превращает предыдущий период в нарушение: для применения критерия необходимо выполнение условия в каждом из шести месяцев подряд.

Что изменится для тех, кто работает сразу с несколькими клиентами Фото - © Ingram Publishing / Фотобанк Лори Если самозанятый получает заказы от нескольких клиентов, новый критерий оценивается применительно к каждому заказчику. Например, исполнитель может работать 100 часов в месяц через платформу, но распределять их между двумя компаниями: 50 часов на одну и 50 на другую. В таком случае показатель в 60 часов для каждого отдельного заказчика не превышается. Но если вся нагрузка приходится на одного клиента, ситуация другая: даже при наличии других заказчиков необходимо отдельно считать часы по каждому заказчику. Поэтому теперь для части платформенных исполнителей становится важным не только количество заказов и доход, но и структура рабочего времени.

Какая работа самозанятого учитывается при расчете 60 часов Фото - © Ingram Publishing / Фотобанк Лори Новый критерий привязан именно к выполнению работ или оказанию услуг с использованием технической возможности посреднической цифровой платформы. Это означает, что не вся деятельность самозанятого автоматически попадает под новый счетчик. Например, если человек самостоятельно находит клиента и заключает с ним гражданско-правовой договор напрямую, без использования соответствующей платформы в качестве посредника, сам по себе такой договор не превращается в платформенную занятость. Однако это не означает отсутствия налоговых или трудовых рисков. Если фактические отношения имеют признаки трудовых, способ поиска клиента сам по себе не гарантирует безопасности.

Что делать самозанятым до 1 октября Фото - © Pixel_shot / Фотобанк Лори Выяснить, относится ли ваша деятельность к перечню регулируемых отраслей. Проверить, работаете ли вы через посредническую цифровую платформу в смысле нового законодательства. Начать учитывать часы по каждому заказчику отдельно. Особое внимание стоит уделить ситуациям, когда один клиент обеспечивает большую часть загрузки. Полезно вести собственный учет: заказчик → месяц → количество часов → способ получения заказа. Это позволит заранее увидеть, формируется ли шестимесячная последовательность.

Нужно ли самозанятому искать второго заказчика из-за новых правил Фото - © Валерий Лукин / Фотобанк Лори Не стоит воспринимать новые правила как требование искусственно распределять работу между несколькими заказчиками. Сам по себе факт работы с одним клиентом не запрещен. Проблема возникает тогда, когда одновременно присутствуют признаки длительной и систематической занятости через платформу: один заказчик, соответствующая сфера деятельности и более 60 часов каждый месяц в течение шести месяцев подряд. Поэтому искусственное дробление одного и того же трудового процесса между несколькими формальными заказчиками не решает проблему возможной подмены трудовых отношений. Для самозанятого гораздо важнее сохранить реальную самостоятельность работы: организовывать процесс, отвечать за результат и не превращать гражданско-правовой договор в копию трудового.

Что изменится для компаний, которые работают с самозанятыми Фото - © Руслан Хисматов / Фотобанк Лори Для бизнеса изменения могут оказаться даже более значимыми, чем для исполнителей. Компаниям, которые постоянно привлекают самозанятых через цифровые платформы, имеет смысл заранее проверить наиболее длительные отношения. Особенно внимательно стоит посмотреть на ситуации, когда один человек фактически постоянно выполняет одну и ту же функцию, имеет большую ежемесячную загрузку и зависит от одного заказчика. Если такая модель продолжится после 1 октября, платформа сможет применить предусмотренный законом механизм ограничения. Компании стоит заранее ответить на несколько вопросов: действительно ли работа носит гражданско-правовой, а не трудовой характер;

есть ли у исполнителя самостоятельность в организации работы;

ориентирован ли договор на конкретный результат;

не установлен ли фактически режим рабочего времени;

не контролирует ли компания процесс так же, как работу штатного сотрудника;

нет ли у исполнителя фактического постоянного рабочего места в компании;

не является ли один самозанятый постоянным заменителем штатной единицы. Если человек фактически работает как сотрудник, перевод отношений в трудовую плоскость может оказаться более безопасным решением, чем попытка сохранить формальный статус самозанятого.

Какие отрасли попадут под новые ограничения для самозанятых Фото - © Валерий Лукин / Фотобанк Лори Для удобства — основные направления, в которых с 1 октября применяется установленный критерий: Сфера Примеры Строительство строительные и специализированные работы Транспорт и склады складская и вспомогательная транспортная деятельность Торговля оптовая и розничная торговля Общепит производство и предоставление еды и напитков Недвижимость операции с недвижимым имуществом Образование образовательная деятельность IT разработка ПО и IT-услуги Подбор персонала деятельность по трудоустройству Реклама реклама и исследование рынка Транспорт сухопутный и трубопроводный транспорт Спорт и развлечения спортивная деятельность, отдых и развлечения Полный перечень определяется Постановлением Правительства РФ № 760 через соответствующие виды экономической деятельности.