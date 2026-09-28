В Солнечногорске снесли аварийный дом на улице Лепсе

Аварийный дом № 3Б на улице Лепсе в Солнечногорске демонтировали после расселения жильцов 11 квартир, сообщает пресс-служба комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.

Двухэтажный многоквартирный дом площадью около 460 кв. м построили в 1930 году. Обследование строительных конструкций показало, что здание находится в аварийном состоянии.

Жильцов 11 квартир расселили по муниципальной адресной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области». После этого дом включили в перечень объектов, подлежащих ликвидации. Сейчас здание демонтировано, а участок расчищен от строительного мусора. Порядок использования освободившейся территории определит администрация.

В городском округе Солнечногорск выявили 494 объекта незавершенного строительства. Из них 330 объектов, или 67%, снесли, достроили либо привели в соответствие. Эта работа продолжается.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что на территории Московской области количество заброшенных и недостроенных зданий уменьшилось на 70%. По его словам, еще есть на виду такие здания, которые уродуют города. Нужно не просто добиваться судебных решений по ним, а сносить.

«Там должны рождаться парки, скверы или то, на что есть запрос у наших жителей», — сказал Воробьев.