До 20% по вкладу, но есть условие: банки придумали «комбо» для длинных денег

Российские банки продолжают продвигать комбинированные сберегательные продукты с заявленной доходностью до 19–20%. Но высокая ставка здесь связана с дополнительным условием: клиент должен разместить часть средств не только на депозите, рассказала РИАМО директор по контенту и аналитике финансового маркетплейса «Выберу.ру» Ирина Андриевская.

По словам эксперта, в комбо-продуктах часть денег клиент размещает на банковском вкладе, а такую же сумму направляет, например, в ПДС (программу долгосрочных сбережений) или программу ДСЖ (долевого страхования жизни).

Именно поэтому рекламная доходность такого предложения напрямую сравнивать с обычным вкладом некорректно.

Главное отличие заключается в сроке: если классический депозит обычно предполагает размещение денег на ограниченный период, то в комбинированном продукте часть средств может быть рассчитана на долгосрочное вложение.

Андриевская посоветовала перед оформлением такого продукта оценить готовность расстаться с соответствующей суммой на 5–15 лет.

«Высокая ставка» в этом случае должна рассматриваться вместе со всеми условиями продукта, а не отдельно от них, заключила эксперт.

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