Жители Подмосковья чаще всего записывались в кружки и секции онлайн

Жители Подмосковья на минувшей неделе более 44 тыс. раз воспользовались онлайн-записью в кружки, спортивные секции и школы искусств. Эта услуга возглавила рейтинг самых востребованных электронных госуслуг, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

На минувшей неделе жители Подмосковья более 44 тыс. раз воспользовались электронной услугой «Запись в кружки, спортивные секции и школы искусств». Она стала самой востребованной на региональном портале госуслуг.

Второе место заняла услуга «Выписка из домовой книги»: на ее получение подали более 18 тыс. заявлений. На третьем месте — выдача и замена социальных карт жителя Подмосковья, более 14,6 тыс. заявок. В рейтинг также вошли обслуживание единых транспортных карт «Стрелка» — более 13,9 тыс. заявлений — и оформление льготного питания школьников — более 5,4 тыс. заявок.

На региональном портале госуслуг жителям и бизнесу доступны более 440 услуг. Получить их в электронном виде можно и в мобильном приложении «Добродел». Для этого нужна подтвержденная учетная запись ЕСИА.

По нацпроекту «Экономика данных» российские разработчики получают поддержку, образование в ИТ-отрасли соответствует требованиям рынка, а государство, бизнес и люди защищены от киберпреступников. Цифровые решения дают новые возможности, делая жизнь удобнее: госуслуги доступны онлайн, а интернет появляется в самых отдаленных уголках страны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что порталом госуслуг сегодня пользуется абсолютно большая часть населения страны, учитывая, что зарегистрироваться на «Госуслугах» можно с 14 лет.

«Мы видим, что старшее поколение тоже разбирается в технологиях и может получать дистанционно муниципальные, региональные и федеральные услуги. Все массовые социальные услуги мы перевели в электронный вид», — сказал Воробьев.