Поликлиника Реутова провела диспансеризацию до полуночи

Городская поликлиника № 2 Реутова 26 сентября работала до полуночи в рамках областной акции «Старт в долголетие 7/57». Жители могли пройти обследование и сделать прививки, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В субботу, 26 сентября, городская поликлиника № 2 на Юбилейном проспекте присоединилась к областной акции «Старт в долголетие 7/57». Единый день диспансеризации начался в 9:00 и продлился до полуночи.

Жители могли сдать анализы крови, сделать ЭКГ, УЗИ и флюорографию, а также привиться от гриппа и пневмококка. В поликлинике прошли лекции об ожирении, гипертонии и диабете.

«Увидел в новостях, что поликлиника в субботу работает до полуночи, и решил заехать. Успел сдать кровь, сделать ЭКГ, измерить давление. И прививку от гриппа поставил, а то каждый год собираюсь и забываю. О здоровье задумываться надо, и такие акции очень помогают», — отметил житель Реутова Олег Наумов.

Заведующий поликлиникой Александр Пахомов пояснил, что график продлили для тех, кто не успевает пройти обследование в будни. Одни жители пришли утром перед работой, другие — вечером после семейных дел. К полуночи здоровьем занялись десятки горожан.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.