Больница в Балашихе начала использовать рентгеновский аппарат «Феникс»

Стационар Балашихинской больницы на шоссе Энтузиастов, 41, начал использовать новый передвижной рентгеновский аппарат «Феникс» во время операций, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Новый электронно-оптический преобразователь «Феникс» применяют в хирургии, травматологии, ортопедии, урологии и других направлениях. Аппарат позволяет проводить рентгеноскопию, рентгенографию и интервенционные процедуры под рентгеновским контролем.

Во время операции врач получает изображения с операционного стола и контролирует положение костных фрагментов, имплантов и других конструкций. Это повышает точность вмешательств и позволяет использовать менее травматичные методы. Исследования можно проводить без перемещения пациента, что особенно важно при тяжелых травмах и ограниченной подвижности.

С использованием нового оборудования в стационаре выполняют до 6–8 плановых операций в день. Для плановой операции пациенту нужно получить направление лечащего врача и сдать необходимые анализы. Медтехнику закупили по поручению губернатора Московской области благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь».

Доступная медицинская помощь — одна из задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Он заботится о возможностях для развития медицины по всей стране: строятся поликлиники, обновляются больницы, закупается современное оборудование, врачам помогают совершенствовать профессиональные навыки. В том числе местные хирурги стажируются в ведущих научных центрах, чтобы жители могли получать передовое лечение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы здравоохранения в регионе. Он отметил, что подмосковные больницы оснастили 12 рентген-аппаратами С-дуга.

«Стараемся, чтобы в каждом муниципальном образовании для пациентов была доступна современная медицинская техника. Так, с начала года мы оснастили наши больницы 12 рентген-аппаратами С-дуга», — сказал губернатор Андрей Воробьев.