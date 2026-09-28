Фермерское хозяйство выкупило 19,85 га земли в Сергиево-Посадском округе

Крестьянско-фермерское хозяйство в Сергиево-Посадском округе после долгосрочной аренды выкупило 19,85 га сельхозземли без торгов, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Крестьянско-фермерское хозяйство в Сергиево-Посадском округе оформило в собственность участок площадью 19,85 га, который ранее арендовало. Выкуп без торгов прошел в соответствии с подпунктом 9 пункта 2 статьи 39.3 Земельного кодекса РФ.

Хозяйство создано в 2019 году и занимается разведением крупного рогатого скота мясного направления. В министерстве сельского хозяйства Московской области отметили, что шесть лет назад ферма получила грант для начинающего фермера и закупила на эти средства чистопородных животных абердин-ангусской породы. Сейчас на свободном выгуле содержатся 30 голов скота.

Хозяйство выращивает животных этой породы и предлагает телят для воспроизводства, доращивания и разведения. В дальнейшем фермеры планируют арендовать еще один участок, чтобы увеличить поголовье и расширить ферму.

Чтобы на полках магазинов всегда были качественные продукты, по нацпроекту «Продовольственная безопасность» поддерживают развитие отечественного агропромышленного комплекса. Большое внимание уделяют кадрам: в отрасль активно привлекают молодежь и поощряют специалистов, вовлеченных в реализацию ключевых проектов АПК: для них предусмотрены дополнительные выплаты и помощь с приобретением жилья.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в Московской области работает порядка 2 тыс. предприятий сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, на них трудятся свыше 100 тыс. человек.

«Все вы вносите вклад в развитие сельского хозяйства — усердие каждого фермера и новаторские решения крупных игроков рынка обеспечивают лидирующие позиции Подмосковья в АПК», — заявил Воробьев.