БПЛА атаковали нефтебазу на Кубани

сегодня в 11:26

Беспилотники ВСУ ночью ударили по нефтебазе в Павловском районе Краснодарского края, сообщил глава района Роман Парахин в своем канале в МАКС .

Атака произошла в 03:12 в станице Павловская. БПЛА пытались ударить по территории нефтебазы.

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Для организации работ по ликвидации последствий атаки создан муниципальный штаб.

На месте происшествия работают оперативные службы. Ситуация находится под контролем.

На нескольких участках улиц в станице перекрыто движения из-за работ по ликвидации последствий атаки.

Ранее сообщалось, что БПЛА пытались ударить по трем районам Кубани. В результате произошли возгорания на территории трех предприятий гражданской инфраструктуры.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.