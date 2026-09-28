БПЛА атаковали нефтебазу на Кубани
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Беспилотники ВСУ ночью ударили по нефтебазе в Павловском районе Краснодарского края, сообщил глава района Роман Парахин в своем канале в МАКС.
Атака произошла в 03:12 в станице Павловская. БПЛА пытались ударить по территории нефтебазы.
По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Для организации работ по ликвидации последствий атаки создан муниципальный штаб.
На месте происшествия работают оперативные службы. Ситуация находится под контролем.
На нескольких участках улиц в станице перекрыто движения из-за работ по ликвидации последствий атаки.
Ранее сообщалось, что БПЛА пытались ударить по трем районам Кубани. В результате произошли возгорания на территории трех предприятий гражданской инфраструктуры.
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