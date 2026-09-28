Комитет объявил конкурс на ремонт котельной в Дмитровском округе

Комитет по конкурентной политике Московской области объявил электронный конкурс на капитальный ремонт котельной в Дмитрове. Работы планируют завершить в 2027 году, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

Конкурс № 0148200005426000406 объявлен на капитальный ремонт котельной на улице Водников, д. 27, стр. 1, в Дмитрове. Подрядчик должен провести инженерные изыскания, подготовить проектную документацию, отремонтировать котел КВГМ-20-150 и поставить оборудование для эксплуатации объекта. Работы начнутся после определения подрядчика.

«Объявлен конкурс в электронной форме», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

Ремонт и замену изношенного оборудования проведут по муниципальной программе «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращение с отходами». Работы профинансируют из бюджетов Московской области и Дмитровского округа. Завершить их планируют в 2027 году.

Комитет размещает информацию о закупках и земельно-имущественных торгах в канале МАКС «КонкурентИИм: закупки и торги Подмосковья».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал три элемента подготовки домов к зиме: это котельные, теплотрассы и состояние жилых домов.

«У нас есть три слагаемых, которые, я очень надеюсь, мы понимаем. Первое — это подготовка самой котельной. Это модернизация котла и всего, что с этим связано, — водоподготовки, теплообменников», — сказал Воробьев.