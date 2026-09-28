В Реутове объявили конкурс на капремонт центрального теплового пункта № 2

Конкурс на капитальный ремонт центрального теплового пункта № 2 в Реутове объявили в электронной форме. Работы планируют завершить в 2028 году, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение № 0148200005426000409 об открытом конкурсе на капитальный ремонт центрального теплового пункта № 2 котельной № 7. Объект находится в Реутове по адресу: Садовый проезд, д. 5А.

«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту объекта теплоснабжения ЦТП № 2 в городском округе Реутов Московской области», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

После определения подрядчика начнутся подготовительные и ремонтные работы. Закупка также предусматривает поставку оборудования для замены изношенного. Завершить работы планируют в 2028 году.

Ремонт проведут по муниципальной программе «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращение с отходами». Его профинансируют из бюджетов Московской области и Реутова. Информацию о закупках и земельно-имущественных торгах комитет ежедневно публикует в канале МАКС «КонкурентИИм: закупки и торги Подмосковья».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что большая программа по теплу в регионе реализуется во всех городах. Она предполагает три элемента — котельная: большая, средняя и малая, второе — это активная замена изношенных сетей и опрессовка высоким давлением. При низких температурах они представляют собой угрозу для стабильного теплоснабжения.

«Ну и третий элемент — это распределительная сеть. Сам дом и все, что «подходит» к нему, должно быть готово. Эту комплексную работу мы ведем в каждом городском округе. Очень надеюсь, что и строители, и наши инженеры, теплотехники — все, кто вовлечен в сферу ЖКХ, эту ответственность понимают. Мы делаем все, чтобы обеспечить стабильное тепло для наших дорогих жителей», — добавил губернатор.