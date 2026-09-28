Почти 5 тыс жителей Подмосковья прошли обследование в парках

Почти 5 тыс жителей Подмосковья прошли профилактические обследования в парках с начала лета. В последний день акции, 26 сентября, выездные бригады врачей приняли 111 человек в семи округах, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В субботу, 26 сентября, выездные бригады врачей работали в парках Долгопрудного, Домодедова, Коломны, Красногорска, Раменского, Сергиева Посада и Чехова. Жители могли пройти обследование бесплатно.

«Завершился сезон выездных профилактических осмотров в парках Подмосковья. С начала лета в акции „Проверь свое здоровье в парке“ приняли участие почти 5 тыс. жителей региона, а в прошедшую субботу такой возможностью воспользовались 111 человек», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Во время акции врачи измеряли артериальное и внутриглазное давление, проводили антропометрию и другие исследования первого этапа диспансеризации. При необходимости пациентов направляли в поликлинику для дополнительного обследования.

Результаты осмотра доступны в личном кабинете пациента на региональном портале «Здоровье». Врачи напоминают, что регулярная диагностика помогает вовремя выявлять заболевания и начинать лечение на ранних стадиях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что летом в подмосковных парках много отдыхающих, поэтому работа зон отдыха особенно важна.

«В местах отдыха, парках, лесопарках большое количество семей отдыхающих, поэтому одна из тем <...> — что мы делаем, где мы делаем и, самое главное, как наполняем жизнь в парках», — сказал Воробьев.