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Как будет работать мобильный офис МосОблЕИРЦ в октябре

Каждый будний день передвижной офис МосОблЕИРЦ выезжает в города и поселки Подмосковья, чтобы жители могли получить услуги расчетного центра рядом с домом. Здесь можно проконсультироваться, передать показания счетчиков, получить справки и копии квитанций, оплатить счета за ЖКУ, сообщает пресс-служба корпоративных коммуникаций МосОблЕИРЦ.

В октябре мобильный офис работает в 12 округах по графику:

1 октября: Солнечногорск, д. Голубое, Тверецкий пр-д, стр. 18А (около здания МФЦ), с 10.00 до 16.00

2 октября: Люберцы, ул. Камова, д. 11/5, с 09.30 до 16.00

5 октября: Богородский, с. Кудиново, ул. Центральная, д. 16, с 10.00 до 15.30

6 октября: Солнечногорск, д. Голубое, Тверецкий пр-зд, стр. 18А (около здания МФЦ), с 10.00 до 16.00

7 октября: Воскресенск, п. Фосфоритный, ул. Зайцева, д. 22, с 10.00 до 16.00

8 октября: Сергиев Посад, п. Мостовик, ул. Первомайская, д. 2 (возле ДК), с 10.30 до 15.30

9 октября: Домодедово, ул. Лунная, д. 1, с 09.30 до 16.00

12 октября: Люберцы, ул. Камова, д. 11/5, с 09.30 до 16.30

13 октября: Электросталь, п. Всеволодово, мкр. Центральный, д. 14, стр. 1 (слева от Почты России), с 10.00 до 15.30

14 октября: Сергиев Посад, п. Загорские Дали, д. 7А, с 10.30 до 15.30

15 октября: Истра, г. Дедовск, ул. 1-я Главная, д. 1, с 10.30 до 15.30

16 октября: Ленинский, п. Володарского, ул. Центральная, д. 22, с 09.30 до 16.00

19 октября: Красногорск, п. Архангельское, д. 17А (парковка около КЦ Архангельское), с 10.00 до 16.00

20 октября: Истра, с. Новопетровское, ул. Полевая, д. 1А (у здания Администрации), с 10.30 до 15.30

21 октября: Балашиха, мкр. 1 мая, д. 25, с 09.30 до 16.00

22 октября: Ступино, п. Михнево, ул. Московская, д. 5, с 10.00 до 16.00

23 октября: Домодедово, мкр. Растуново, ул. Заря, д. 26, с 09.30 до 16.00

26 октября: Богородский, с. Кудиново, ул. Центральная, д. 16, с 10.00 до 15.30

27 октября: Истра, г. Дедовск, ул. 1-я Главная, д. 1, с 10.30 до 15.30

28 октября: Люберцы, ул. Камова, д. 11/5, с 09.30 до 16.30.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о запуске масштабной программы модернизации коммунальной системы до 2028 года, она затронет 2,5 млн человек.

«Буквально вчера мы говорили с коллегами о модернизации ЖКХ. Подмосковье растет и застраивается. Инфраструктура должна соответствовать темпу, чтобы был запас мощностей для развития», — поделился Воробьев.