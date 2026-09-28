Как перевести ребенка в другую школу: пошаговая инструкция и список документов
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Процедура перевода в другую школу не отличается от зачисления в начале года, но из‑за «встроенности» ребенка в учебный процесс появляются дополнительные сложности. О нюансах смены образовательных учреждений читайте в материале РИАМО.
Выбрать новую школу и убедиться, что есть места
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Сначала узнайте, есть ли свободные места в нужном классе. Это можно сделать:
- на сайте школы в разделе «Вакантные места»;
- по телефону или при личном визите;
- через портал госуслуг (в ряде регионов доступна подача заявления о наличии мест или сразу о переводе).
Если мест нет, школа обязана письменно зафиксировать отказ. С этим документом можно обратиться в муниципальный орган управления образованием — там помогут подобрать другую школу.
Подать заявление о приеме в новую школу
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Заявление можно подать:
- лично в канцелярию школы;
- через портал госуслуг;
- заказным письмом.
В заявлении нужно указать:
- Ф. И. О. ребенка и дату рождения;
- текущий класс и школу;
- желаемую школу и класс;
- основание перевода (необязательно, но можно указать «в связи с переездом», «по желанию родителей» и т. п.);
- контактные данные родителя.
Понадобятся следующие документы:
- копия свидетельства о рождении (или паспорта, если ребенку уже исполнилось 14 лет);
- документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства/пребывания (если школа закреплена за территорией);
- личное дело и документы об успеваемости (их запросит новая школа у прежней, но иногда просят принести сами).
Отчислиться из прежней школы
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После того как новая школа подтвердила прием, родитель подает в прежнюю школу заявление об отчислении в порядке перевода. В нем указывают:
- наименование принимающей школы;
- класс, в который ребенок будет зачислен.
На основании этого заявления школа издает приказ об отчислении. В течение 3 дней после приказа родителю выдают:
- личное дело обучающегося;
- выписку из классного журнала с текущими отметками и результатами промежуточной аттестации (если она уже была);
- иные документы, связанные с обучением (например, характеристики, справки).
Передать документы в новую школу и оформить зачисление
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С пакетом документов родитель приходит в новую школу либо направляет их вместе с заявлением. Школа издает приказ о зачислении. С этого момента ребенок официально числится в новой школе.
Решить организационные вопросы
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Сразу после зачисления стоит:
- оформить пропуск/карту доступа (если в школе пропускной режим);
- подать заявление на питание (если ребенок претендует на льготу, приложить подтверждающие документы);
- уточнить расписание, список учебников/тетрадей, требования к форме;
- при необходимости — записаться на психолого‑педагогическое сопровождение (ПМПК, логопед, психолог).
Какие проблемы могут возникнуть при переводе и как их решать
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Проблема 1. «Нет мест»
Обучение в школах регулируется законами и приказами, ключевыми из которых являются: Федеральный закон от 29.12.2012 №273‑ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» — гарантирует право на получение общего образования и перевод между организациями, и Приказ Минпросвещения России от 02.09.2020 №458 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования», который описывает процедуру зачисления, в том числе при переводе. Школа не вправе отказать в приеме только потому, что сейчас середина года. Отказ возможен лишь по одной объективной причине — отсутствие свободных мест.
Если отказ кажется необоснованным, запросите письменное подтверждение. Далее обращайтесь в муниципальный орган управления образованием: по закону они обязаны обеспечить ребенку место в другой школе.
Проблема 2. Затягивание сроков передачи личного дела
По закону школа должна выдать документы в течение 3 дней с момента приказа об отчислении. Если сроки нарушают, подайте письменное обращение на имя директора и продублируйте жалобу в управление образования.
Проблема 3. «Сначала сдайте учебники, потом выдадим документы»
Это незаконно. Школа не вправе удерживать личное дело из‑за несданных учебников или долгов по оплате дополнительных услуг. Долги регулируются отдельно (через претензию, суд), а документы обязаны выдать.
Проблема 4. Новая школа требует «справки об отсутствии задолженности»
Такого документа не существует. Школа не может ставить зачисление в зависимость от справок о долгах или «чистоте» личных дел. Если настаивают, ссылайтесь на Порядок приема (приказ №458) и просите письменный отказ — он станет основанием для жалобы.
Проблема 5. Разный темп программы и пробелы в знаниях
Ребенок может отставать из‑за разницы в учебных планах. Школа обязана организовать диагностику и при необходимости — индивидуальную траекторию: дополнительные консультации, адаптационный период, индивидуальный учебный план. Если школа отказывается помогать, обратитесь к заместителю директора по учебной работе или в конфликтную комиссию.
Проблема 6. Конфликты и буллинг при переходе
Адаптация в новом коллективе может быть сложной. Если есть признаки травли, фиксируйте факты (переписка, свидетельства, записи разговоров — если это законно), сообщайте классному руководителю и психологу, при необходимости — подавайте заявление директору и в комиссию по урегулированию споров.
Куда жаловаться, если нарушают права при переводе в другую школу
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- Директору школы. К нему стоит обратиться в первую очередь и обязательно в письменной форме.
- Муниципальный орган управления образованием (отдел/управление образования города/района). Если школа нарушает сроки или выдвигает незаконные требования.
- Прокуратуру. В контрольный орган стоит обращаться при грубых нарушениях прав ребенка и родителей.
- Рособрнадзор. Если проблема системная (массовые отказы, нарушения процедуры приема).
Обращения лучше подавать письменно (в том числе через электронные приемные) и сохранять копии с отметками о приеме.
Коротко о том, как перевести ребенка в другую школу
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- Начинайте с поиска школы и проверки мест — это самый частый барьер.
- Держите под рукой копии всех заявлений и ответов: они пригодятся при спорах.
- Не подписывайте «добровольные» обязательства, которые ставят зачисление в зависимость от дополнительных условий.
- Если ребенок переживает из‑за перехода, заранее познакомьте его с классом (экскурсия, встреча с классным руководителем), чтобы снизить тревожность.