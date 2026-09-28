Как перевести ребенка в другую школу: пошаговая инструкция и список документов

Если мест нет, школа обязана письменно зафиксировать отказ. С этим документом можно обратиться в муниципальный орган управления образованием — там помогут подобрать другую школу.

через портал госуслуг (в ряде регионов доступна подача заявления о наличии мест или сразу о переводе).

Сначала узнайте, есть ли свободные места в нужном классе. Это можно сделать:

личное дело и документы об успеваемости (их запросит новая школа у прежней, но иногда просят принести сами).

копия свидетельства о рождении (или паспорта, если ребенку уже исполнилось 14 лет);

основание перевода (необязательно, но можно указать «в связи с переездом», «по желанию родителей» и т. п.);

выписку из классного журнала с текущими отметками и результатами промежуточной аттестации (если она уже была);

На основании этого заявления школа издает приказ об отчислении. В течение 3 дней после приказа родителю выдают:

После того как новая школа подтвердила прием, родитель подает в прежнюю школу заявление об отчислении в порядке перевода. В нем указывают:

С пакетом документов родитель приходит в новую школу либо направляет их вместе с заявлением. Школа издает приказ о зачислении. С этого момента ребенок официально числится в новой школе.

Какие проблемы могут возникнуть при переводе и как их решать

Фото - © Ирина Михайличенко / Фотобанк Лори

Проблема 1. «Нет мест»

Обучение в школах регулируется законами и приказами, ключевыми из которых являются: Федеральный закон от 29.12.2012 №273‑ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» — гарантирует право на получение общего образования и перевод между организациями, и Приказ Минпросвещения России от 02.09.2020 №458 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования», который описывает процедуру зачисления, в том числе при переводе. Школа не вправе отказать в приеме только потому, что сейчас середина года. Отказ возможен лишь по одной объективной причине — отсутствие свободных мест.

Если отказ кажется необоснованным, запросите письменное подтверждение. Далее обращайтесь в муниципальный орган управления образованием: по закону они обязаны обеспечить ребенку место в другой школе.

Проблема 2. Затягивание сроков передачи личного дела

По закону школа должна выдать документы в течение 3 дней с момента приказа об отчислении. Если сроки нарушают, подайте письменное обращение на имя директора и продублируйте жалобу в управление образования.

Проблема 3. «Сначала сдайте учебники, потом выдадим документы»

Это незаконно. Школа не вправе удерживать личное дело из‑за несданных учебников или долгов по оплате дополнительных услуг. Долги регулируются отдельно (через претензию, суд), а документы обязаны выдать.

Проблема 4. Новая школа требует «справки об отсутствии задолженности»

Такого документа не существует. Школа не может ставить зачисление в зависимость от справок о долгах или «чистоте» личных дел. Если настаивают, ссылайтесь на Порядок приема (приказ №458) и просите письменный отказ — он станет основанием для жалобы.

Проблема 5. Разный темп программы и пробелы в знаниях

Ребенок может отставать из‑за разницы в учебных планах. Школа обязана организовать диагностику и при необходимости — индивидуальную траекторию: дополнительные консультации, адаптационный период, индивидуальный учебный план. Если школа отказывается помогать, обратитесь к заместителю директора по учебной работе или в конфликтную комиссию.

Проблема 6. Конфликты и буллинг при переходе

Адаптация в новом коллективе может быть сложной. Если есть признаки травли, фиксируйте факты (переписка, свидетельства, записи разговоров — если это законно), сообщайте классному руководителю и психологу, при необходимости — подавайте заявление директору и в комиссию по урегулированию споров.