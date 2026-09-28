В Подмосковье подключили 333 камеры к системе «Безопасный регион»

Сеть видеонаблюдения «Безопасный регион» в Подмосковье за прошедшую неделю пополнилась 333 камерами, а с начала 2026 года — более чем 9,4 тыс. камер, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

К системе «Безопасный регион» в Подмосковье подключено более 176 тыс. камер. Они помогают следить за порядком в общественных местах, выявлять и предупреждать правонарушения.

Камеры установлены у входов в подъезды многоквартирных домов, в парках, на дорогах и перекрестках, в общественном транспорте, рядом с магазинами и на железнодорожных переездах. Видеонаблюдение также ведется в государственных детских учреждениях, на игровых площадках и в других общественных местах.

Более 91 тыс. камер оснащены искусственным интеллектом. Они выявляют мусор на остановках, парковку в запрещенных зонах вдоль дорог и на газонах, незаконную торговлю и другие нарушения.

Со всеми практиками применения искусственного интеллекта в Подмосковье можно ознакомиться на портале «Цифровой регион».

По нацпроекту «Экономика данных» российские разработчики получают поддержку, образование в ИТ-отрасли соответствует требованиям рынка, а государство, бизнес и люди защищены от киберпреступников. Цифровые решения дают новые возможности, делая жизнь удобнее: госуслуги доступны онлайн, а интернет появляется в самых отдаленных уголках страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что система «Безопасный регион» очень важна для Подмосковья, так как позволяет оперативно мониторить ситуацию в том числе в отдаленных территориях. Система нацелена не только на выявление правонарушений, но и на контроль общественных пространств.

«Мы пошли гораздо дальше. Сегодня и в большинстве дворов работа эта продолжается, а также в особо удаленных местах мы имеем возможность пользоваться видеонаблюдением, системой распознаванием лиц. Все это принципиально важно», — сказал Воробьев.