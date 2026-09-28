Жуткие разрушения: лагерь российских альпинистов в Непале смыло селем

Сель накрыл лагерь российских альпинистов в районе горы Манаслу в Непале. Также он полностью уничтожил больше десяти местных деревень, сообщает Mash .

Около 100 иностранцев приехали сюда, чтобы подготовиться к треккинговому сезону, который начинается в начале октября. Среди них есть россияне. Туристы успели спуститься ниже до того, как сель накрыл их.

Из-за опасности повторных оползней в районе Самагаун все восхождение в горы временно запретили. Под вопросом находится поход русско-японской группы. Всего с утра зафиксировали 256 оползней в этом районе. Спасатели ищут пятерых без вести пропавших туристов.

Также сель сошел в районе Баглунг — там разрушено 140 домов, погибли 24 человека. Больше десяти деревень в горах, некоторые из которых использовались как базовые лагеря для альпинистов, были уничтожены.

Из зоны подтопления спасти более 2 тыс. человек. В аэропорту Катманду затопило взлетную полосу, отменено пять рейсов.

Оползни были вызваны непогодой — с первыми потеплениями снег в Гималаях начал таять, начались лавины.

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